Wissen, wie gutes Filmen funktioniert

Der Videoclub Bamberg bietet eine Vielfalt an selbst gedrehten Filmen und gibt Ratschlge zum eigenen Schaffen.

"Heutzutage ist das ja vielen jungen Menschen gar nicht bewusst, dass es ein Geschenk ist, in Frieden und Freiheit zu leben" Unter anderem mit diesen Worten von Rudy Scharf klingt der Film "Schatten der Vergangenheit" aus dem Jahr 2015 aus. Darin erzhlt der Bamberger seine Eindrcke vom 10. April 1945, als er mit seinem Freund Andy Neukel einen Bombenangriff an der Breitenau durchstehen musste. "Verkratzt, verstrt, verdreckt rannten wir um unser Leben", spricht Scharf mit direktem Blick in die Augen des Zuschauers. Zeitzeugenberichte wechseln mit nachgespielten Szenen.