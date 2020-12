Es gibt wohl kaum einen bekannteren Treffpunkt in Bamberg als das Café Rondo am Schönleinsplatz. Der leckere Kaffee , die Atmosphäre, die Menschen, die man dort trifft - das alles lockt einen gerne dorthin. In Corona-Zeiten mit Lockdown , der sich ab heute noch mal verschärfen wird, ist ein solch belebter Ort allerdings schwierig in Einklang zu bringen mit den derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen