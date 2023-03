Weltkulturerbelauf in Bamberg 2023: Läufe, Strecken, Rahmenprogramm - alles Infos für Teilnehmer

Alle Informationen zum Bamberger Weltkulturerbelauf 2023 : Alle Läufe und Strecken Wer darf teilnehmen ? Besonderheiten Rahmenprogramm

zum : Zusammenfassung

Seit 2003 findet der Weltkulturerbelauf (WKEL) alle zwei Jahre in Bamberg statt. Der Halbmarathon gehört aufgrund der vielen Höhenmetern mit zu den anspruchsvollsten Straßenläufen Deutschlands. Im Rahmen des Weltkulturerbelaufs finden insgesamt 7 unterschiedliche Läufe statt. Es werden alle eingeladen, Teil eines einzigartigen Sportevents zu werden. Mit seiner Stecke mitten durch das UNESCO-Welterbe und über die sieben Hügel der Stadt hat die Veranstaltung bereits Kultstatus.

Diese verschiedenen Läufe und Strecken gibt es

Der Sparkassen-Lauf (Halbmarathon)

Der Hauptlauf, der Halbmarathon über 21,1 Kilometer, wird von der Sparkasse Bamberg gesponsert und heißt daher Sparkassen-Lauf. Teilnehmen dürfen Läufer*innen ab 16 Jahren. Der Lauf hat es vor allem aufgrund seiner anspruchsvollen Steigungen in sich – insgesamt musst du etwa 280 Höhenmeter bewältigen. Der Weg besteht zu großen Teilen aus Asphalt, aber es gibt auch einige Passagen über Schotterwege und Kopfsteinpflaster. Direkt vor dem Neuen Rathaus befindet sich auf dem zentralen Maximiliansplatz der Zieleinlauf, wo alle Läufer*innen gebührend empfangen werden. Die richtige Vorbereitung für einen Halbmarathon ist wichtig, sowohl bei deiner Ernährung als auch beim Training solltest du auf einiges achten, um sicher und verletzungsfrei im Ziel anzukommen.

Der Streckenverlauf gestaltet sich recht abwechslungsreich: Start des Sparkassen-Laufs ist an der Konzerthalle. Von hier aus führt die Stecke zunächst stadtauswärts in Richtung Erbainsel. Die Regnitz überquerst du über die Friedensbrücke. Hier steigt die Strecke zum ersten Mal an und führt über einen Schotterweg in Richtung Klosteranlage auf den Michelsberg – den ersten der sieben zu erklimmenden Hügel, die Bamberg auch den Spitznamen "Fränkisches Rom" verleihen. Das Kloster St. Michael ist eines der bedeutendsten Deutschlands. Auf dem Michelsberg sorgt eine der 8 Bands entlang der Strecke für besonders viel Stimmung. Vom Michelsberg aus geht es an der Villa Remeis vorbei, durch das Berggebiet, bis hinauf zur Altenburg, dem höchsten Punkt des Laufes, wo dich schon die nächste Band empfängt. Von der Altenburg, die schon im 12. Jahrhundert als "alt" bezeichnet wurde und unzählige Sagen, Geschichten und Mythen in sich trägt, führt die Strecke den Stephansberg hinab. Es geht vorbei an der Wallfahrtskirche "Unsere Liebe Frau", über das Pfahlplätzchen und über die Schranne; dort stand bis 1803 noch eine Franziskanerkirche. Durch die Judengasse mit ihren historischen Prunkbauten läufst du weiter in Richtung Hain.

Die Parkanlage durchläufst du der Länge nach bis zur Buger Spitze. Du hast bereits 12 Kilometer geschafft, wenn du die Buger Spitze erreichst – damit liegt mehr als die Hälfte der gesamten Wegstrecke hinter dir. Auch wenn sie eher außerhalb der Stadt liegt, ist an der Buger Spitze immer gute Stimmung, denn traditionell steht hier eine Sambagruppe. Diese Stimmungsmacher heizen den Läufer*innen und Zuschauer*innen ordentlich ein und geben nochmal einen ordentlichen Motivationsschub für die restlichen 9 Kilometer. Jetzt geht es erst einmal lange entlang des Main-Donau-Kanals über den asphaltierten Rad- und Fußweg zurück in Richtung Innenstadt, von der Schleuse bis zur Löwenbrücke. Insgesamt musst du unter vier Brücken hindurchlaufen. Von der Löwenbrücke aus läufst du eine kleine Schlaufe durch das berühmte Gärtnerviertel und über die Kettenbrücke. Knapp 5 Kilometer trennen dich jetzt noch vom Ziel. Fünf Kilometer, bei denen der Streckenrand gesäumt ist von Zuschauenden. Die Menschenmengen werden immer dichter. Vom Bamberger Dom, dem bekannten Wahrzeichen der Stadt, läufst du hinab zum Grünen Markt. Der letzte Kilometer vom Grünen Markt bis zum Maximiliansplatz verspricht Gänsehaut. Vom lautstarken Publikum und den Klängen der Musik wirst du gefühlt ins Ziel getragen.

Weitere Läufe und ihre Strecken

Der Brose-Lauf über 10,7 Kilometer

Der Brose-Lauf, benannt nach dem Sponsor Brose, ist ein Lauf über 10,7 Kilometer, der 75 Höhenmeter für die Läufer*innen bereithält. Auch bei diesem Lauf geht es den Michelsberg hinauf zum Domplatz. Die ca. 75 Höhenmeter sind nach den ersten 4 Kilometern erledigt. Die restliche Strecke verläuft flach durch die Innenstadt. Teilnehmen dürfen Läufer*innen ab dem 14. Lebensjahr.

Der Wieland-Lauf über 4,4 Kilometer

Der 4,4-Kilometer-Lauf wird von der Firma Wieland gesponsert und die Anmeldung ist für alle Läufer*innen ab dem 7. Lebensjahr möglich. Die Strecke des Wieland-Laufs verläuft zunächst parallel zum linken Regnitzarm, wechselt dann die Uferseite und bietet den Laufenden eine wunderschöne Sicht auf Klein Venedig. Vom Leinritt geht es hoch zum Dom und weiter am Alten Rathaus vorbei Richtung Ziel. Auf dieser Strecke hast du etwa 35 Höhenmeter zu bewältigen.

baMbit-Schülerlauf über 4,1 Kilometer und Bosch-Schülerlauf über 1,6 Kilometer

Für Schüler*innen der 5. bis 13. Klasse wird der baMbit-Schülerlauf angeboten, der 4,1 Kilometer lang ist. Für die Grundschüler*innen der 3. und 4. Klasse gibt es den Bosch-Schülerlauf über 1,6 Kilometer.

Der Fuchs-Lauf über 1,6 Kilometer und der Bambinilauf über 800 Meter für die Kleinsten

Kinder der Klassen 1 und 2 können beim Fuchs-Lauf auf der 1,6 kilometerlangen Strecke um die Wette laufen. Von Böhnlein gesponsert, wird für die 5- bis 6-Jährigen ein 800 Meter Bambinilauf geboten. Alle Schülerläufe starten am Markusplatz in der Nähe der Konzerthalle und enden auf dem Maximiliansplatz, mit Ausnahme des Böhnlein-Bambinilaufs: Dieser startet an der Ecke Franz-Ludwig-Straße/Grüner Markt, das Ziel ist ebenfalls der Maximiliansplatz.

Vor und nach dem Lauf: Anmeldung, Ablauf und Organisation

Anmelden kannst du dich theoretisch für die Läufe online auf der Veranstaltungsseite - praktisch sind alle Startplätze aber schon längst vergeben. Das Startgeld liegt zwischen 7 und 52 Euro, je nach Lauf und Anmeldungszeitraum. Wenn du nicht volljährig bist, benötigst du eine Einverständniserklärung einer erziehungsberechtigten Person zur Abholung der Startunterlagen. Die Startunterlagen müssen persönlich am Tag des Laufes oder am Tag zuvor im HDE-Logistikzentrum abgeholt werden. Die Teilnehmer*innen der Schülerläufe erhalten ihre Startunterlagen über die Schulen. Zu den Startunterlagen gehören:

deine Startnummer , die du sichtbar im Brustbereich deines Laufshirts befestigst,

, die du sichtbar im Brustbereich deines Laufshirts befestigst, ein Zeitmesschip, den du am Schuh befestigst,

den du am Schuh befestigst, ein T-Shirt der Veranstaltung und

der Veranstaltung und ein Kleiderbeutel für deine Wechselsachen. Diesen Beutel kannst du an der Maria-Ward-Schule in der Edelstraße 1 hinterlegen, die nicht weit von Start und Ziel entfernt ist.

Wenn du am Wettkampf mit dem Auto anreist, kannst du auf einem der kostenfreien P+R Parkplätze parken und den Bustransport zum ZOB nutzen, von dem aus der Start circa 15 Minuten zu Fuß entfernt ist. Die Shuttlebusse fahren von 10:00 bis 20:00 Uhr im 15-Minuten-Takt.

P+R Heinrichsdamm 33

P+R Kronacher Straße

OBI-Parkplatz am Laubanger 14

Nach dem Lauf hast du die Möglichkeit in einer angrenzenden Sporthalle zu duschen und für die Halbmarathonläufer*innen werden kostenlose Massagen angeboten. Im Zielbereich gibt es eine ärztliche Betreuung und ab 11:35 Uhr starten auf der Zielbühne die Siegerehrungen der schnellsten Läufer*innen. Für die Sieger*innen und Top-Platzierten aller Läufe, außer dem Bambinilauf, gibt es Sach- und Geldpreise zu gewinnen. Von 11:00 bis 18:00 Uhr bietet das Team von Chapeau Claque im Hof der Maria-Wald-Schule, wo auch die Wechselbeutel lagern, eine kostenlose Kinderbetreuung an.

Der Kulturlauf durchs Weltkulturerbe

Der Weltkulturerbelauf mit seinen 7 Läufen bringt alle zwei Jahre knapp 12.000 Sportler*innen aus ganz Deutschland und Europa zusammen. Organisiert wird er vom Weltkulturerbelauf e. V. und der Stadt Bamberg und wird von insgesamt 28 Sponsoren unterstützt. Entlang der Strecke, die zu großen Teilen mitten durch die Altstadt führt, stehen bis zu 30.000 Zuschauer*innen, die die Sportler*innen zusammen mit 8 Bands lautstark anfeuern. Dank der rund 1.500 freiwilligen Helfer*innen, die tatkräftig vor, nach und während der Veranstaltung helfen, wird dieses Spektakel erst möglich.

Zum ersten Mal fiel der Startschuss für den WKEL 2003. Doch die Geschichte der Volksläufe ist sehr viel älter. 1948 fand der erste Staffellauf "Quer durch Bamberg" statt und 1955 wurde der Dom-Reiter-Lauf als Großstaffellauf der Bundesrepublik anerkannt. 1964 nahmen insgesamt 1.520 Läufer*innen am 15. Dom-Reiter-Lauf teil. Ab 1967 wurde der Lauf dann nur noch alle zwei Jahre ausgetragen. Im Jahr 2003 wurde schließlich der Weltkulturerbelauf ins Leben gerufen, der zu den größten Laufveranstaltungen Frankens gehört.

Der Weltkulturerbelauf hat seit jeher zum Ziel, mehr als nur eine Sportveranstaltung zu sein. Die Veranstaltung soll auch kulturelle Anteile mitbringen. So führen die Strecken der Läufe an Sehenswürdigkeiten vorbei, wie der Altenburg, dem Kloster auf dem Michelsberg, der Jakobskirche, dem Franziskanerkloster, Klein Venedig, dem Alten Rathaus oder dem Bamberger Dom. Es gibt außerdem ein umfangreiches Rahmenprogramm, gespickt mit einer Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen. Am Tag vor dem Lauf gibt es bereits ein Bühnenprogramm auf dem Maximiliansplatz und Schnupperrundgänge zu unterschiedlichen Themen durch die Stadt. Am Veranstaltungstag gibt es entlang der Stecke Musikgruppen, die nicht nur Stimmung für die Sportler*innen machen. Als Zuschauer*in kannst du dich auf unterschiedliche Musikgenres freuen: Von Samba über Rock bis hin zur Blaskapelle ist alles dabei.

Zusammenfassung

Der Weltkulturerbelauf ist ein besonderer Lauf, der im Herzen der Weltkulturerbestadt Bamberg stattfindet. Die anspruchsvolle Stecke trumpft durch die Vielzahl an historischen Sehenswürdigkeiten auf. Der Lauf wird mit viel Herz und Liebe zum Detail organisiert, sodass keine Wünsche unerfüllt bleiben. Die Strecke mag mit ihren Höhenmetern und Wegbeschaffenheiten nicht unbedingt geeignet sein für eine neue persönliche Bestzeit, aber darum geht es bei diesem Lauf auch nicht unbedingt in erster Linie. Dennoch werden hier alle zwei Jahre herausragende und ehrgeizige sportliche Leistungen von den Spitzenläufer*innen vollbracht. Ebenso lädt das Event viele Menschen dazu ein, ihre Freude am Laufen gemeinsam zu zelebrieren, eine atemberaubende Strecke zu absolvieren und die Stimmung zu genießen.