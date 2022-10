Bamberger Weinstube "Rückel" mit gekürzten Öffnungszeiten in Betrieb

Elf Jahre lang war die historische Bamberger Weinstube "Rückel" in der Habergasse 4 unter der Leitung von Alexandra Kraus. Doch ohne genug Personal sei das nicht weiter zu stemmen. Trotz der schwierigen Zeiten hat sie Nachfolger gefunden, die den Charme der Gaststätte ganz neu für sich entdeckt haben.

Laut eigenen Angaben besteht die Weinstube seit 1826 und hat eine lange Familientradition. Alexandra Kraus hat sich in den vergangenen Jahren als beliebte Pächterin etabliert. Jedoch sei die aktuelle Personalsituation äußerst herausfordernd: "Die Weinstube ist schon seit mehreren Wochen samstags geschlossen, weil niemand mehr da oder bereit ist, zu arbeiten. Im letzten Jahr hatte ich noch genug Personal, aber inzwischen finde ich keine Studenten mehr und meine bestehenden haben aus verschiedenen Gründen aufgehört", berichtet sie inFranken.de.

Darüber hinaus habe Kraus nebenbei einen anderen Beruf, wodurch es ihr ohne genug Personal "einfach zu viel" werde. Zum Ende des Monats sei deshalb für sie als Pächterin Schluss. "Die Stammkunden sind traurig, dass ich aufhöre, aber haben Verständnis", sagt sie.

"Zum Glück habe ich mit Michael Schmidtlein und Dominik Weiß Nachfolger gefunden, die die Weinstube nahtlos zum 1. November übernehmen." Die beiden genannten Gastronomen sind auch als Nick und Michel bekannt und Betreiber des "Calimeros" und des seit dem 1. November 2021 bestehenden "Nick & Michels" im Schwimmverein.

Wie Weiß inFranken.de erklärt, sei Alex, wie sie von vielen genannt wird, Mitglied im Schwimmverein und angetan von dem Stil der Gastronomie dort. "Sie ist deswegen auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir die Weinstube übernehmen wollen. Wir kannten diese nur über unsere Eltern, haben sie aber gleich lieb gewonnen." Er sei seitdem fast täglich in der Weinstube.

"Ich schätze die Gemütlichkeit, man will einfach nicht mehr gehen. Es lädt zum Verweilen ein und man kommt mit anderen Gästen ins Gespräch. Hier treffen unterschiedlichste Leute aufeinander. Weiß und Schmidtlein wollen den urigen, nostalgischen Charakter erhalten, wie sie versichern. "Schon aus historischen Gründen wollen wir sie übernehmen. Das Beste ist, dass Alex der Stube erhalten bleibt. In der Anfangszeit wird sie uns eine große Hilfe sein und weiter zwei bis dreimal in der Woche im Service arbeiten", führt Weiß weiter an.

Die beiden Partner würden ein paar Mitarbeitende der Weinstube "Rückel" übernehmen und kämen über ihre Kontakte an neue Aushilfen. "Unser Ziel ist es, eine Vollzeitkraft als Leitung einzustellen. Wir planen außerdem regelmäßige Events", kündigen die beiden Bamberger Gastronomen an. Die gekürzten Öffnungszeiten seien ab November passé. Ab dann sei täglich ab 17 Uhr geöffnet.

