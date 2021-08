Am Montagabend (02. August 2021) ist es aufgrund von örtlich begrenztem, plötzlichem Starkregen zu einem Autounfall auf Höhe Scheßlitz gekommen. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Dienstag (03. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, kam ein 41-jähriger Fahrer wegen nicht an das Wetter angepasster Geschwindigkeit mit seinem Auto ins Schleudern.

Auf der A70 in Richtung Bayreuth rutschte er dann in die Mittelschutzplanke. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro, so die Polizei.