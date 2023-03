Am Montagmorgen fiel den Schleierfahndern der Verkehrspolizei ein VW Golf mit österreichischen Kennzeichen auf, welcher auf der A70 bei Hallstadt in Richtung Schweinfurt unterwegs war. Der Golf fuhr mit Schlangenlinien und so entschlossen sich die Beamten, den Wagen zu kontrollieren. Bei der Kontrolle gestand der 38-jährige Fahrer, dass er gar keine Fahrerlaubnis besitzt.

Zudem hatte er anscheinend berauschende Mittel konsumiert und im Auto wurden mehrere Medikamente gefunden, welche die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Doch damit nicht genug, stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen, welche am Golf angebracht waren, gar nicht zu dem Fahrzeug gehörten und in Wirklichkeit am Vortag in Österreich gestohlen wurden. Der VW Golf war in Wirklichkeit gar nicht zugelassen und auch unversichert.

Somit mussten die Kennzeichen sichergestellt, die Weiterfahrt beendet und auch eine Blutentnahme durchgeführt werden. Zudem bestand bei dem Mann noch eine Fahndung wegen Aufenthaltsermittlung aufgrund eines früheren Diebstahldelikts.

Laut Polizei handelte es sich bei diesem Fall um eine "wahre Straftatenvielfalt": Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr aufgrund anderer berauschender Mittel, Diebstahl, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Versicherungsschutz und ohne Zulassung.

Vorschaubild: © Alexander G. Walther/Polizei Oberfranken