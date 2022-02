"Verstärkter Flugbetrieb" über Bamberg - Polizei-Hubschrauber kreisen über Stadtteil: In der nächsten Woche werden vermehrt Hubschrauber über dem Bamberger Stadtgebiet fliegen. Darüber informierte die Bundespolizei am 28. Februar 2022 in einer Pressemitteilung. Der "verstärkte Flugbetrieb" über der Domstadt hängt mit der Zukunft der Bundespolizei zusammen.

Drei Tage lang werden immer wieder Hubschrauber der Bundespolizei über der Gartenstadt kreisen. Das bestätigt Niels Sinne. Pressesprecher des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Bamberg (BPOLAFZ), auf Nachfrage von inFranken.de. Vom 7. bis zum 9. März wird es in diesem Gebiet deswegen zu stärkerem Fluglärm kommen.

Hubschrauber kreisen über Bamberger Stadtgebiet: Das ist der Grund

Wie es in der Pressemitteilung heißt, sollen an den Tagen die "Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter des BPOLAFZ im Rahmen der praktischen Einsatzausbildung im Bereich Lufttransport von Polizeikräften mittels Hubschrauber ausgebildet" werden. Dazu starten und landen immer wieder Hubschrauber, die auch eine Runde über der Gartenstadt drehen werden. Die Flüge und Landungen seien Teil der praktischen Ausbildung, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Bundespolizei bitte zudem um das Verständnis der Anwohner*innen und versichert, man bemühe sich, "Lärmbelästigung so gering wie möglich zu halten." Die Flüge sollen während der Tageszeit stattfinden.

Das BPOLAFZ in Bamberg ist die "größte und modernste Einrichtung dieser Art" der Bundespolizei. Sie ist der Bundespolizeiakademie in Lübeck untergeordnet und seit dem 1. September 2016 im Betrieb. Dort wurden bereits über 2500 Polizeimeisteranwärter*innen ausgebildet.