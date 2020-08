Zuletzt wurde verstärkt nach einem vermissten Mann aus dem Landkreis Bamberg gesucht.

Auch am Mittwoch (19. August 2020) ging die Fahndung weiter - die Details im Überblick.

Update vom 19.08.2020: Vermisster im Wald gefunden

Laut Angaben der Polizei wurde der Vermisste gefunden. Einsatzkräfte entdeckten ihn in einem Waldstück.

Zahlreiche Helfer und Polizeikräfte hatten tagelang nach ihm gesucht. Er war von einem Spaziergang nicht mehr zurückgekehrt.

Update vom 19.08.2020: Vermisstensuche geht weiter

Nachdem bisher noch immer jede Spur vom 53-Jährigen fehlt, ist für den Mittwoch (19. August 2020) eine erneute Suchaktion geplant. Auch freiwillige Helfer und Helferinnen können bei der Suche nach dem Mann helfen. Treffpunkt ist das Feuerwehrzentrum in Burgebrach um 13.30 Uhr. Allen Helfern wird empfohlen, lange Hosen, festes Schuhwerk und eine Warnweste zu tragen.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von des Mannes hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 bei der Polizei Bamberg-Land zu melden oder direkt den Notruf zu wählen.

Erstmeldung: Polizei sucht nach vermisstem Mann aus Landkreis Bamberg

Vermisstensuche im Landkreis Bamberg: Ein Mann aus dem oberfränkischen Burgebrach wird vermisst. Wie die Polizei Bamberg-Land mitteilt, ging der 53-Jährige am Montag (17. August 2020) im Bereich des Ortsteiles Vollmannsdorf Spazieren und ist seither nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, wurde am Montagabend bereits in Burgebrach nach dem 53-Jährigen gesucht. Neben der Polizei waren dabei Personensuchhunde, ein Polizeihubschrauber und auch die Feuerwehr im Einsatz. Bis etwa 03.00 Uhr Nachts ging die Suchaktion - doch leider ohne Erfolg. Am Tag darauf wurde erneut nach dem Vermissten gefahndet.

