In der Nacht zum Samstag (06. Mai 2023) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A73 zwischen Buttenheim und Forchheim-Nord gekommen. Nach ersten Informationen war ein mit fünf Personen besetztes Auto an der Anschlussstelle Buttenheim auf die A73 in Richtung Nürnberg aufgefahren.

Der Fahrer wollte beim Auffahren wohl einen vor ihm fahrenden Lkw überholen und zog direkt auf die linke Spur. Dabei übersah er einen heranfahrenden Wagen, der bereits auf der linken Spur überholen wollte. Der Fahrer dieses Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Auto mit den fünf Insassen auf. Insgesamt wurden vier Personen verletzt, eine Insassin musste aus dem Wrack befreit werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro.