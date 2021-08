Am Kreuz Bamberg ist am Sonntagvormittag (01. August 2021) ein Verkehrsunfall auf Höhe Gundelsheim passiert. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg in einer Pressemitteilung am Montag (02. August 2021) berichtet, kam eine 61-jährige Frau in der Überleitung von der A73 auf die A70 in Richtung Bayreuth mit ihrem Wagen ins Schleudern, da sie zu schnell unterwegs war.

In einer Rechtskurve prallte das Auto frontal in die Außenschutzplanke. Der Sachschaden summiert sich auf etwa 4.500 Euro, so die Polizei abschließend.