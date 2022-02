Das Tierheim Bamberg hat wieder sein "Tier der Woche" gewählt:

Dieses Mal wird Hündin Anja, geboren im Februar 2021, vorgestellt.

Tierheim Bamberg sucht erfahrene Besitzer für Hündin Anja

"Hi, Anja ist mein Name. Ich bin ein lieber Mischling und suche erfahrene Leute, die mich konsequent erziehen", schreibt das Tierheim Bamberg im Namen der Hündin in einer Pressemitteilung. "Gerne gehe ich in eine Familie mit Kindern ab Teenageralter. Mit Hunden bin ich bedingt verträglich."

Bei Interesse und Fragen steht das Team des Tierheims telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13:00 bis 16:00 Uhr, via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über die Internetseite www.Tierheim-Bamberg.de, zur Verfügung.