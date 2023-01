Tierheim Bamberg: Kater Leonidas wünscht sich neue Besitzer

wünscht sich " Freigang" erwünscht: Pfleger informieren über Kriterien für neues Zuhause

Pfleger informieren über "Schüchtern": Sechsjähriges Tier erschrickt "bei lauten Geräuschen"

Kater Leonidas sei im Mai 2017 zur Welt gekommen, berichtet das Tierheim Bamberg. Im November 2022 sei er dann von seinen Besitzern in der Einrichtung der Tierschützer abgegeben worden. Seither suche er nach Menschen, die ihn "adoptieren" wollen. Welche Kriterien ein künftiges Zuhause für das fast sechsjährige Tier erfüllen sollte, erfährst du hier.

Tierheim Bamberg nimmt Kater Leonidas bei sich auf - "Hoffen auf ein ruhiges Zuhause ohne Kinder"

"Leonidas ist schüchtern, hat er sich aber erstmal an seine Menschen gebunden, ist er treu", erläutert das Tierheim Bamberg. Der Kater lasse sich "leider leicht stressen und reagiert dann mit Rückzug". Die Organisation hofft für ihn daher auf ein "ruhiges Zuhause ohne Kinder". Zudem empfehlen die Tierschützenden: "Vielleicht sollten auch lieber keine anderen Katzen dort sein, zumindest nur sehr, sehr nette. Denn auch mit zu dominanten Katzen kommt er nicht zurecht."

"Er hat vorher bei einer Familie gewohnt, er kennt das Familienleben", berichtet eine Mitarbeiterin des Bamberger Tierheims gegenüber inFranken.de. Den genauen Abgabegrund will sie nicht verraten: "Es waren persönliche Gründe, dass Leonidas abgegeben wurde. Es lag nicht an ihm." Klar sei es immer schwer für ein Tier, wenn es neu im Heim sei, doch "er macht sich ganz gut", verrät die Tierschützerin mit Blick auf Leonidas Entwicklung vor Ort. Der Kater verbringe viel Zeit im Außenbereich. Er ist demnach Freigang gewohnt, den er auch in seinem künftigen Zuhause bekommen sollte. "Bei lauten Geräuschen erschrickt er", erklärt die Pflegerin.

Wer Interesse hat, Kater Leonidas kennenzulernen, kann das Tierheim Bamberg immer montags bis samstags von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 0951/700927-0 erreichen. Es ist auch möglich, das Tierheim per E-Mail info@tierheim-bamberg.de oder direkt über die Internetseite zu kontaktieren.

