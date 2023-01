Tierheim Bamberg: Eineinhalbjähriger Hund Janosch sucht neues Zuhause

"War schon in der Tötung": Ca de Bestiar/Labrador-Mischling kommt aus Spanien

kommt aus Spanien "Unternehmungslustiger und lieber Kerl": Rüde seit acht Wochen in der Einrichtung

Hund Janosch sei zwar erst im Juli 2021 zur Welt gekommen sei, habe aber trotz seines jungen Alters schon sehr viel erlebt, so das Tierheim Bamberg. Ursprünglich komme der Rüde aus Spanien: "Dort war er schon in der Tötung", berichtet eine Mitarbeiterin gegenüber inFranken.de. Er habe die glückliche Möglichkeit erhalten, nach Deutschland zu reisen, dort sei er allerdings schnell in der Einrichtung gelandet und suche nun ein neues Zuhause.

"Sehr menschenbezogen": Hund Janosch seit acht Wochen im Tierheim Bamberg

Zunächst sei Janosch in Deutschland bei einer Privatperson untergebracht worden, doch das habe nicht funktioniert. Das Tierheim Bamberg habe den jungen Hütehund daraufhin vor etwa acht Wochen aufgenommen, berichtet die Einrichtung. "Janosch ist ein unternehmungslustiger, lieber Kerl. Er ist ein Ca de Bestiar/Labrador-Mischling." Die Mitarbeiterin erklärt: "Er ist ein ganz lieber Kerl, der viel Beschäftigung und viel Liebe braucht. Er ist sehr menschenbezogen, aber er bevorzugt lieber Menschen, die es ernst mit ihm meinen."

Janosch sei gegenüber seinen Artgenossen verträglich, Katzen und Kleintiere sollten allerdings nicht mit im Haushalt leben. Kleine Kinder sollten ebenfalls nicht mit dem eineinhalb Jahre alten Hund zusammenwohnen, da er gerne "hochhüpft" und diese dann umreißen könnte. Der Ca de Bestiar/Labrador-Mischling sei "kein Mitläufer", jedoch "sehr lernwillig", er "testet aus und braucht klare Ansagen", so das Tierheim.

"Wer einen lauffreudigen jungen Hund sucht, kann Janosch gerne im Tierheim kennenlernen und Gassigehen", berichtet die Einrichtung in Bamberg. Bei Interesse ist das Tierheim immer montags bis samstags von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 0951/700927-0 zu erreichen. Es ist auch möglich, das Tierheim per E-Mail info@tierheim-bamberg.de oder direkt über die Internetseite zu kontaktieren.

