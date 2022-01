Tierheim Bamberg sucht Zuhause für zwei Kätzchen, die zusammen bleiben möchten

Kater Jimmy lebt nach dem Motto "in der Ruhe liegt die Kraft"

Katze Julie ist ein kleiner Wirbelwind, liebt aber auch Streicheleinheiten

Zwei Geschwisterchen aus dem Tierheim Bamberg möchten gerne zusammen vermittelt werden. "Jimmy, der Kräftigste aus dem Wurf mit vier Kätzchen, lebt nach dem Motto: 'In der Ruhe liegt die Kraft'", erklärt das Tierheim. Katze Julie sei hingegen eine kleine Draufgängerin.

Tierheim Bamberg: Zwei Kätzchen im Juli geboren

Die beiden seien am 10. Juli 2021 in einer Pflegestelle geboren und auch dort aufgewachsen, erläutern die Tierschützer. Kater Jimmy sei der Letzte am Futternapf, mische sich spät ins Spielgeschehen ein und sei das Schlusslicht beim Kuscheln.

Bis jetzt habe er in einem Familienhaushalt gelebt, wo er das Leben der Menschen, aber auch das Zusammenleben mit anderen Samtpfoten kennenlernen durfte, erklärt das Tierheim. "Nun aber hätte er gerne ein Zuhause für immer mit seinen eigenen Menschen. Seine kleine Schwester würde er gerne mitbringen."

Kätzchen Julie ist die Kleinste aus dem Wurf, habe es aber schon faustdick hinter den kleinen Öhrchen. Sie sei ein "kleiner Wirbelwind". Wenn es etwas Neues zu entdecken gibt, sei Kätzchen Julie immer an erster Stelle gewesen, so die Tierschützer. "Ist das Futter nicht schnell genug auf dem Teller, ging es die Beine hoch."

Interesse an Kätzchen? So erreichst du das Tierheim Bamberg

Jetzt sucht das Tierheim Bamberg ein Zuhause für beide Kätzchen. Nach deren Kastration wünschten sie sich Freigang, um die Umgebung zusammen unsicher machen zu können.

Hast du Interesse an Jimmy und Julie? Die Tierschützer erreichst du unter folgender Telefonnummer 0951/700 927-0 (Montag bis Samstag 8 Uhr bis 11 Uhr und 12 bis 17 Uhr, Sonn- und Feiertags 8 Uhr bis 12 Uhr).