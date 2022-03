Eigentlich kann das Tierheim Bamberg selbst jede Spende gebrauchen. Seit dem Ukraine-Krieg gibt es aber Menschen, die Futter oder Boxen für ihre Haustiere noch dringender benötigen.

Daher spenden die Tierschützer*innen an das Rote Kreuz und möchten sich auf weitere Arten engagieren

Tierheim Bamberg steckt bei Ukraine-Aktion massiv zurück - "überwältigt und begeistert"

"Wir haben Spenden an das Rote Kreuz weitergegeben, damit die Menschen, die mit Tieren ankommen, in den Unterkünften Futter und Materialien vorfinden", schildert Tierpflegerin Nina Dorband. "Wir sind zwar auch immer knapp aufgestellt, aber die Auffangstationen brauchen es gerade wirklich dringender".

Bis jetzt seien die Bamberger Auffangstationen gut vorbereitet und die Geflüchteten hätten ihre Tiere bei sich behalten dürfen. "Das begeistert uns", so Dorband. "Wir sind aber auch darauf vorbereitet, Tiere vorübergehend aufzunehmen, während ihre Besitzer sich in den Notunterkünften aufhalten". So weit sei es noch nicht gekommen, doch das Tierheim brauche im Fall der Fälle Hilfe der Öffentlichkeit. Viele Freiwillige hätten sich schon gemeldet und wollten Tier oder Menschen bei sich aufnehmen. Das Tierheim wolle, wenn es so weit ist, die Koordination übernehmen.

"Wir sind überwältigt und begeistert von den vielen Hilfsangeboten, die uns in dieser schweren Zeit erreichen. Menschen, die selbst wenig haben, sind bereit zu teilen und ihre Häuser und Herzen für geflüchtete Menschen und Tiere aus der Ukraine zu öffnen. Wir möchten Danke sagen für all die Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit. Und auch wir unterstützen natürlich, wo wir können. Wir sind in Gedanken bei allen zwei- und vierbeinigen Opfern dieses sinnlosen Krieges", schreibt das Tierheim Bamberg auf Facebook dazu.

