Tierheim Bamberg: Besitzerin musste ihre Katze abgeben - Peterle leidet

Tierheim Bamberg: Peterle sucht neue Besitzer

Katze fühlt sich unwohl im Tierheim

im Tierheim Neue Halter sollten Erfahrung mit Katzen haben

Da sich ihre ehemalige Besitzerin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern konnte, sucht Peterle jetzt ein neues Zuhause. Seitdem sie im Tierheim Bamberg ist, rebelliere sie, weshalb sie schnell vermittelt werden sollte, um ihr Leben "wieder schmackhaft" zu machen, so das Tierheim.

Tierheim Bamberg: Katze Peterle rebelliert nach Abgabe

Das Tier brauche Menschen mit "Katzenerfahrung und viel Geduld" und solle ausreichend Freilauf von seinen neuen Besitzern bekommen. Mit Kindern vertrage sich Peterle eher weniger, denn sie sei auch noch Tierheim-Mitarbeitern gegenüber skeptisch. Zwar schnurre sie zur Begrüßung, bekomme dann aber wieder Angst und "versucht uns fernzuhalten", heißt es vom Tierheim Bamberg. Auch Hündin Bella aus dem Tierheim Bamberg sucht momentan aus traurigen Gründen ein neues Zuhause.

Die neuen Besitzer sollten also in der Lage sein, Katzenkörpersprache gut lesen zu können. Den männlichen Namen habe sie nicht vom Tierheim erhalten, dieser könne selbstverständlich geändert werden. Interessenten können sich per Telefon 0951/700927-0, per Mail info@tierheim-bamberg.de oder über die Internetseite des Tierheims Bamberg melden.

Mehrere Tierheime in Franken haben aktuell mit Überfüllung zu kämpfen - die Leiterin des Tierheims Nürnberg hat mit inFranken.de über das Problem gesprochen.