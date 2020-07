Tausche Flugabwehrraketen gegen kühles Bier

auf 567 Metern Höhe der Marienberg

In der Bibel werden Schwerter zu Pflugscharen. In Dörrnwasserlos werden Flugabwehrraketen zu einer Kapelle. Hoch droben über dem Ort thront. Doch so idyllisch war es auf dem Marienberg nicht immer: 1977 bezogen ihn amerikanische Nato-Truppen als Stützpunkt für ihre Radarüberwachung und mobile Flugabwehrraketen. Auf dem kleinen, von Wäldern eingefassten Plateau hat die katholische Kirche heute ihr Schönstatt-Zentrum aufgeschlagen.