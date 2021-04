Gasthaus im Kreis Bamberg in Flammen: Sachschaden in Höhe von zirka 500.000 Euro entstand am Freitagvormittag beim Dachstuhlbrand eines Anwesens im Stegauracher Gemeindeteil Höfen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Anwesen um das fränkische Gasthaus Melber. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz vor 10.15 Uhr teilte ein Angestellter über Notruf die Flammen im Bereich des Dachs des Gaststättengebäudes in der Höfener Hauptstraße mit. Rasch waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Den Feuerwehrleuten gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile zu verhindern und den inzwischen in Vollbrand stehenden Dachstuhl zu löschen. Personen wurden nicht verletzt.