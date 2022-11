Wie der Pflegestützpunkt für Stadt und Landkreis Bamberg mitteilt, lade er am 30.11.2022 ab 11:00 Uhr in seine Räumlichkeiten der Luitpoldstraße 53 ein. Bürgerinnen und Bürger und alle Interessierten haben bei der Kennenlern- und Informationsveranstaltung rund um das Thema Pflege die Möglichkeit, die Arbeit des Pflegestützpunktes kennenzulernen. Nach Grußworten von Oberbürgermeister Starke (SPD) und Landrat Kalb (CSU) können sie sich zudem ab 13:00 Uhr im Rahmen des Vortrags „Von Pflege betroffen – was kann ich tun?“ zum Thema Pflege informieren.

Freut euch auf einen informativen und geselligen Tag im vorweihnachtlichen Ambiente. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Die Anmeldung zum Vortrag ist unter der Telefonnummer 0951/ 859280 oder per Mail unter info@pflegestuetzpunkt-bamberg.de möglich.

