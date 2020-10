Bettlergruppe im Raum Bamberg - Polizei sucht Geschädigte. Die Stadt Hallstadt warnte am Montag (12.10.2020) in den sozialen Medien vor Bettlergruppen, die im Stadtgebiet von Hallstadt und Dörfleins unterwegs seien. Die Unbekannten würden sich sogar in den Gärten der Anwohner umsehen. Auch die Polizei Bamberg erreichten Meldungen über eine Gruppe, die versuchte, Geld zu erbetteln.

Die Polizei konnte noch am selben Tag vier osteuropäische Personen aufspüren, die bei Anwohner um Geld baten - teilweise auch aggressiv. Unter dem Vorwand, Geld für ihr krankes Kind zu benötigen, konnten die vier einen dreistelligen Betrag erbeuten.

Angeblich für krankes Kind: Bettlergruppe erbeutet dreistelligen Geldbetrag

In Reaktion auf die Warnung der Stadt berichteten einige Facebook-Nutzer, dass sie von den Bettlern angesprochen wurden, sowohl in Bamberg als auch in Hallstadt und Dörfleins. Wie eine Anwohnerin mitteilte, hatten die Bettler Bilder von Kindern dabei und behaupteten, das Geld für Medikamente zu benötigen.

Nachdem das erbettelte Geld auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt wurde, ist die Polizei Bamberg-Stadt auf der Suche nach Zeugen. Geschädigte, bei denen die Gruppe es schaffte oder versuchte, Geld zu erbetteln, können sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 bei den Beamten melden.

Symboldfoto: Mascha Brichta