Wenn der Spieltag zur Mammutaufgabe wird

Kinder laufen in Sportklamotten und mit Masken auf den Gehwegen. Am Eingang steht ein Spender mit Desinfektionsmittel . Hinweisschilder hngen beinahe an jeder Ecke. An den Tren des Kabinentraktes ist auf neun Seiten das Hygienekonzept des Bayerischen Fuballverbandes BFV ) angebracht. Nur beim Blick auf die Fuballpltze sieht alles aus wie immer. Auf den vier Feldern der DJK Don Bosco Bamberg tummeln sich zahlreiche Spieler, die Trainer geben lautstark Anweisungen, Eltern verfolgen vom Spielfeldrand das Training ihrer Kinder. Doch abseits des Platzes ist alles anders als normal.