Es ist eine Schule wie wenige andere in Bamberg . Mitten im Grünen, ohne lange Fluchtwege über mehrere Stockwerke: "Wenn wirklich etwas sein sollte, sind wir zack zack über die Wiese draußen", sagt stellvertretende Schulleiterin Cornelia Munk. Als wir am Mittwoch anriefen, herrschte abgesehen von den Corona-Auflagen normaler Schulbetrieb in Wildensorg: 72 Schülerinnen und Schüler werden hier von vier Lehrern in vier Klassen unterrichtet.