In Bamberg bot sich am Freitagvormittag (10. Februar 2022) dem ein oder anderen Passanten ein nicht gerade alltägliches Bild. An gleich mehreren Stellen der Stadt dürfte die Szenerie für einen ungewohnten Anblick gesorgt haben - etwa im Bamberger Haingebiet. Dort gingen gegen 9.20 Uhr ungefähr 20 Polizisten in schwarzer Uniform zu Fuß die Hainstraße entlang. Manche von ihnen schulterten meterlange Baumstämme und anderes sperriges Gerät. inFranken.de hat nachgehakt, was es mit der sonderbaren Erscheinung auf sich hatte.

Ein SEK-Einsatz? Eine weitläufige Öffentlichkeitsfahndung? Nein, alles verkehrt. Auch ein Verbrechen lag nicht zugrunde. "Das war eine Einsatzausbildung unserer Dienstanwärter, die der Orientierung im Gelände dient", erklärt Pamela Müller, Pressesprecherin des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Bamberg. In der Einrichtung in der Zollnerstraße im Stadtosten werden seit 2016 jährlich mehrere Hundert Polizeimeister ausgebildet. Dabei wird offensichtlich auch großen Wert auf gute Physis und Fitness gelegt. "Die heutige Übung ist unter anderem zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und der Stressresistenz gedacht", erläutert Müller im Gespräch mit inFranken.de.

Bamberg: Polizeischüler absolvieren Einsatzausbildung in Hain & Co. - Künftige Einsatzkräfte ziehen zu Fuß zur Altenburg

Doch nicht nur das: Mit der Trainingseinheit sollen zugleich auch das Zugehörigkeitsgefühl und die Teambildung der künftigen Einsatzkräfte gestärkt werden. "Pro Lehrgruppe haben wir bei uns etwa 22 bis 25 Personen", sagt die Sprecherin der Bundespolizei. "Die Jüngsten sind 16 und 17. Sie absolvieren bei uns ihre Grundausbildung." Es gibt jedoch auch ältere Auszubildende. "Wir haben auch Kollegen mit abgeschlossener Berufsausbildung, die über 30 sind." Eine derartige Übung im Freien wie am Freitag ist laut Müllers Schilderung keineswegs selten.

"Das üben wir auf unserem eigenen Gelände öfter." Der Marsch durch öffentliches Terrain kommt dagegen nicht allzu häufig vor. Die Lehreinheit der Polizei zog am Vormittag zu Fuß vom Ausbildungszentrum in der Zollnerstraße über den Hain hinauf bis zur Altenburg. Zwei mehrere Meter lange Baumstämme, die es zu tragen galt, erschwerten den Weg der jungen Anwärter zusätzlich. "Mit dem ganzen Equipment wird man immer mehr gefordert", hält Müller fest. Um die Verkehrssicherheit auf den Straßen und Fußwegen nicht zu gefährden, seien bei derartigen Übungen immer Polizisten mit gelber Warnweste dabei.

Interessant: Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung konnten im vergangenen Jahr beim Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrum Bamberg 570 Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter ihre Laufbahnprüfung ablegen. Weitere Informationen zur Ausbildung bei der Bundespolizei gibt es auf deren Webseite.

Ebenfalls interessant: "Größter Schaden für Innenstadt": Grünen-Stadtrat hält Kritik an Kettenbrücken-Sperrung für gefährlich