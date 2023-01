Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.22) ist ein 52-jähriger Mann aus Bamberg vermisst worden. Dies gab die Polizeiinspektion Bamberg in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Mann verließ am 26. Dezember gegen 9.30 Uhr seine Wohnung, um die St. Wolfgangskirche aufzusuchen. Seitdem war sein Aufenthaltsort unbekannt. Wie eine Nachbarin des Vermissten inFranken.de mitteilte, ist der Weg zur Kirche nur einige Hundert Meter lang. Der Vermisste schien also auf einer Strecke von nur knapp zehn Minuten verschwunden zu sein, was unter den Anwohnern für Verwunderung sorgte.

Vermisster Bamberger ist wieder aufgetaucht

Am Montag (2. Januar 2023) teilte die Polizei schließlich mit, dass sich der 52-Jährige am Morgen selbstständig zu einer Dienststelle der Bundespolizei Berlin begab. "Im Anschluss reiste der Mann auf direktem Weg zurück nach Bamberg", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Zuvor wurde tagelang umfangreich nach dem Mann gesucht - jedoch ohne Ergebnis.

Vorschaubild: © David Inderlied/dpa/Symbolbild