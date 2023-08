Im Bamberger Dom St. Peter und St. Georg frisst sich derzeit ein Holzwurm durch die Altäre der altehrwürdigen Kirche in der Altstadt. Deshalb bleibt das Gebäude Anfang September für Besichtigungen und Gottesdienste geschlossen.

Wie die Pressestelle des Erzbistums auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, betreffe der Holzwurmbefall zwei Altäre an der Außenwand des nördlichen Seitenschiffs, den Kirchgattendorfer Altar sowie den Riemenschneider-Altar.

Bamberger Dom: Kirche bleibt wegen Holzwürmern geschlossen

"Der Bamberger Dom St. Peter und St. Georg ist vom 4. bis 6. September gesperrt. In dieser Zeit können keine Gottesdienste oder Besichtigungen stattfinden", erklärt eine Sprecherin des Erzbistums Bamberg. Die Maßnahme sei erforderlich, da man an zwei spätmittelalterlichen Schnitzaltären ein Befall von Anobien, umgangssprachlich „Holzwurm“, festgestellt habe: "Die Beseitigung der Holzschädlinge ist unumgänglich, da die Nagekäfer durch ihre Bohrgänge massiv substanzzerstörend wirken und damit große Schäden an Kunstobjekten oder auch Holzkonstruktionen anrichten können. Das feuchte, kühle Klima in Kirchen bietet ihnen eine ideale Lebensumgebung", so die Sprecherin.

Zur Bekämpfung der Holzwürmer werde man das Begasungsmittel Sulfuryldifluorid verwenden: "Um mit möglichst geringen Mengen des giftigen und klimaschädlichen Begasungsmittels zu arbeiten, wird im Bamberger Dom eine Teilbegasung durchgeführt. Bei dieser Präzisionsbegasung werden die beiden befallenen Altäre jeweils mit einer Gassperrfolie absolut luftdicht eingehaust und so vom Kircheninnenraum abgetrennt", schildert das Erzbistum. Die Maßnahme im Bamberger Dom St. Peter und St. Georg werde von einem spezialisierten Fachunternehmen durchgeführt.

Für die Sperrung bitte die Hauptabteilung Kunst und Kultur des Erzbischöflichen Ordinariats um Verständnis. Auch der berühmte Bamberger Reiter, der die Besucher für gewöhnlich in seinen Bann zieht, kann als Teil des Doms in dieser Zeit nicht besichtigt werden. Die Gottesdienste sollen in diesem Zeitraum in der Kirche St. Elisabeth im Sand stattfinden.