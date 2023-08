Historisches Museum Bamberg: Entdecke die faszinierende Geschichte einer einzigartigen Stadt

Im Historischen Museum Bamberg findet sich eine einmalige Sammlung der Weltkulturerbestadt. Neben Gemälden namhafter Künstler*innen wird die jüdische Geschichte der Stadt dargestellt und die Regnitz als Lebensader.

Welches Angebot gibt es im Museum für Kinder und Familien?

Das Historische Museum hat ein umfangreiches Angebot für Kindergärten und Schulen. Es gibt Mitmach-Führungen, Museumswerkstätten, Projekttage und Exkursionen, wobei sich diese Angebote miteinander kombinieren. Für Gruppen mit besonderem Bedürfnis werden spezielle Formate angeboten. Alle Angebote sind sowohl auf Englisch, Französisch als auch Italienisch verfügbar und werden museumspädagogisch betreut.

Regelmäßig bietet das Museum sonntags familienfreundliche Führungen an, die jeweils eine Ausstellung und eine Kreativwerkstatt beinhalten. Da die Plätze dieser Sonderführungen begrenzt sind, ist es notwendig sich im Vorfeld anzumelden. Auf Anfrage ist es auch möglich, Kindergeburtstage im Museum zu feiern. Hierzu werden verschiedene Aktionen angeboten, die sich thematisch an den Ausstellungen orientieren.

Auch für Erwachsene werden unterschiedliche Führungen angeboten. Der Kunstsnack dauert lediglich 30 Minuten und findet als "Fake Lunch" in der Mittagszeit statt. Bei der Aperitif-Führung gibt es zu abendlichen Führung einen Aperitif und in der Führung "Kunst in aller Ruhe" kannst du ganz in eine morgendliche kreative Führung versinken. Natürlich gibt es auch ganz klassische öffentliche Führungen durch alle Ausstellungen.

Information & Anmeldung

Kindergärten und Schulen auf Anfrage

Anmeldung: kubimus@stadt.bamberg.de

Angebote für Kinder und Familien

1x pro Monat, sonntags um 14:00 Uhr

Anmeldung: kubimus@stadt.bamberg.de

Angebote für Erwachsene

Welche Ausstellungen gibt es?

Im Museum gibt es fünf Dauerausstellungen. In der Ausstellung "Jüdisches Bamberg" wird mithilfe von Kunst- und Alltagsgegenständen sowie Zeitzeugenberichten die Geschichte des jüdischen Lebens in Bamberg erzählt. Die Ausstellung möchte die erhaltenen Spuren dieser Bevölkerungsgruppe der Stadt sichtbar machen. Ein Teil der Ausstellung ist das Tagebuch der Erika Löbl. Erika, ein jüdisches Mädchen, das 1924 in Bamberg geboren wurde, hält in diesem ihre Erlebnisse schriftlich fest. Für diese Ausstellung gibt es ein extra Angebot für Schulen. Über die Ausstellung können sich die Schüler*innen der Thematik individuell annähern.

"Fluss der Geschichte. Bambergs Lebensader Regnitz", zeigt am Beispiel der Stadt Bamberg, welche Verbindungen zwischen Stadt und Fluss bestehen. Diese sind ganz unterschiedlich und können wirtschaftlicher, kultureller oder auch ökologischer Natur sein. Die Weltkulturerbestadt Bamberg bildete sich am Flussufer der Regnitz, die Menschen nutzten wie vielerorts die natürlichen Gegebenheiten und mit der Zeit wuchs Bamberg zu einer wohlhabenden Stadt heran. Es werden interaktive Elemente genutzt, die zum Interagieren anregen sollen. Die Ausstellung wurde unter dem Motto "Nachhaltiges Lernen" von der UNESCO ausgezeichnet.

In der umfangreichen Gemäldesammlung des Museums sind die Meisterwerke aus insgesamt sieben Jahrhunderten vereint. Für die Ausstellung "100 Meisterwerke" wurden unter anderen Gemälde von Lucas Cranach, Pieter Breughel und Otto Modersohn ausgewählt. Die Ausstellung soll die Vielfalt der Bamberger Sammlung verdeutlichen, die Werke stammen aus der Zeit vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Das Historische Museum Bamberg ist bekannt für seine Vielzahl an historischen Messinstrumenten. Diese werden in der Ausstellung "Zeit und Raum" präsentiert. Die Instrumente der Astronomen geben Aufschlüsse zu den damals vorherrschenden Weltbildern. Zu sehen sind unter anderem mechanische Uhren und Sonnenuhren aus der Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert.

Welche Geschichte steckt hinter den Gebäuden?

Das Historisches Museum Bamberg ist in der Alten Hofhaltung untergebracht, ein Renaissancebau aus dem 15. Jahrhundert. Nachdem der Fürstbischof in den neuen Palast umgezogen war, wurde die Hofhaltung als Bibliothek, Kanzlei und Ratsstube genutzt. Heute befindet sich in dem Gebäudekomplex nun das Historische Museum. Das Museum hält einen umfangreichen Fundus an Exponaten wie Gemälde, Objekte der Handwerkskunst so wie Münzsammlungen. International bekannt ist das Museum für die Sammlung wissenschaftlicher Instrumente, die auf der Tradition der universitären, geistlichen Bildung der Stadt zurückzuführen sind. Neben den astronomischen gibt es hier auch mathematische Instrumente aus dem 16. und 18. Jahrhundert zu bestaunen. Hauptpartner des Museums ist der Historische Verein Bamberg. Der Verein mit seinen 1.000 Mitgliedern beschäftigt sich mit der Geschichte der Stadt und besitzt eine umfangreiche Sammlung kunstgeschichtlicher Objekte. Diese werden durch den Verein restauriert und konserviert. Neben Schenkungen des Vereins an die Museen der Stadt werden Teile der Sammlung in den Museen aufbewahrt und stehen für Ausstellungen zur Verfügung.

Das Museum ist von Ostern bis Ende November geöffnet. Von Ende November bis Ostern sind nur die Sonderausstellungen zugänglich und die Öffnungszeiten sind eingeschränkt. Der Eintritt kostet je nach Saison (Sommer/Winter) 4–8 Euro. Für Gruppen, Schüler*innen, Studierende und Schwerbehinderte gibt es Ermäßigungen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt sowie Inhaber*innen der ICOM-Card, BambergCard, Begleitpersonen, Journalist*innen, Mitglieder des Deutschen Museumsbundes, des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker und des Historischen Vereins Bamberg. Freien Eintritt für alle gibt es an jedem ersten Sonntag im Monat.

Mit dem Auto lässt sich das Museum über die Tiefgarage Geyerswörth erreichen, von dort gehst du zu Fuß über die Karolinenstraße hoch zum Domplatz. Direkt neben dem Dom befindet sich das Museum. Mit der Buslinie 910 kannst du vom ZOB direkt bis zum "Domplatz" fahren. Bamberg bietet außerdem eine Reihe von P+R Parkplätzen an, von dort fahren die Stadtbusse regelmäßig in zum ZOB.

Historisches Museum Bamberg