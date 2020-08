Sandkerwa-Absage trifft Bürgerverein hart: "Noch ein Jahr können wir uns das nicht erlauben"

Bamberg vor 1 Stunde

Corona

Sandkerwa-Absage trifft Brgerverein hart: "Noch ein Jahr knnen wir uns das nicht erlauben"

In dieser Woche wrde der Sand in Bamberg Kopf stehen - wre da nicht Corona. Barbara Kropf und Jrgen Wirth erklren, was die Absage fr den Brgerverein Sand bedeutet, was dennoch stattfindet und was 2021 auf keinen Fall passieren darf.