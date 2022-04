Bamberg vor 2 Stunden

Pandemie

Corona-Zahlen im Raum Bamberg sinken weiter - die Daten für Stadt und Landkreis im Überblick

In Bamberg sinken die Corona-Fallzahlen in der dritten Woche in Folge. Im März 2022 hat das Gesundheitsamt 26.500 Fälle registriert, wohingegen für den April 2022 bisher 6385 Corona-Fälle registriert worden sind.