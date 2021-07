Am Donnerstag (08. Juli 2021) ist in Bamberg auf dem Radweg am Kranen ein Radfahrer gegen einen etwa 17-jährigen Fußgänger gestoßen, der dort lief. Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Freitag (09. Juli 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, stürzte der Radfahrer und zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

Der Jugendliche der nach Angaben der Polizei etwa einen Meter und 70 Zentimeter groß ist, eine schlanke Figur hat und schwarze nackenlange Haare trägt, flüchtete allerdings anschließend zusammen mit seiner blonden Begleiterin, die eine karierte Jacke trug, in Richtung Maxplatz. Die beiden Personen wurden zwar noch von einem Zeugen verfolgt, allerdings wurden sie aus den Augen verloren, weshalb die Polizei unter Telefonnummer 0951/9129-210 Täterhinweise entgegennimmt.