Zu einem Vorfall in der "Nahkaufbox" ist es am Samstag (6. August 2022) gegen 17.30 Uhr in Pettstadt (Landkreis Bamberg) in der Ohmstraße gekommen.

Zwei Männer nahmen der Polizeiinspektion Bamberg-Land zufolge diverse Waren im Wert von circa 80 Euro aus den Regalen des Marktes, scannten diese und packten sie in eine Tüte. Da der Bezahlvorgang mittels EC-Karte allerdings abgebrochen wurde, verließen die Männer den 24-Stunden-Supermarkt, ohne die Waren bezahlt zu haben.

Ungewöhnlicher Diebstahl im neuen Pettstadter 24-Stunden-Supermarkt

Die Polizeiinspektion Bamberg-Land sucht nach Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Mögliche Zeug*innen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden.

Der 24-Stunden-Supermarkt "Josefs Nahkauf Box" wurde erst vor wenigen Monaten in Pettstadt eröffnet und hatte für viel Wirbel gesorgt.

