Notlandung in Bamberg: Auf dem Flugplatz Bamberg-Breitenau in der Zeppelinstraße musste am Samstagnachmittag ein Ultraleichtflugzeug notlanden. Das Flugzeug war von Freiburg unterwegs nach Dresden, als es technische Probleme mit dem Fahrwerk gab. Daraus ergab sich laut Bericht der Polizei ein Treibstoffmangel und die beiden Insassen mussten mit ihrem Flugzeug in Bamberg landen.

Die Landung war aufgrund der technischen Probleme schwierig, denn das Fahrwerk konnte nicht vollständig ausgefahren werden. Der Pilot machte zunächst einige Platzrunden und musste nach vergeblichen Versuchen, das Fahrwerk auszufahren, eine Notlandung durchführen.

Ihm gelang es jedoch, die Maschine sicher zu landen, sodass die beiden Insassen unverletzt blieben. Ein Eingreifen der frühzeitig alarmieren Rettungskräfte war nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.