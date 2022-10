Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 01.10.2022

Diebstahlsdelikte

Geldbörse entwendet

Bamberg. Am Freitagmittag ließ ein Kunde in einer Bank in der Luitpoldstraße seine Geldbörse auf der Ablage des Kontoauszugsdruckers liegen. Als er nach 5 Minuten das Fehlen bemerkte, war diese bereits verschwunden. Im Geldbeutel befanden sich Bargeld, diverse Scheckkarten und ein Ausweisdokument.

Sachbeschädigungen

Zeugen gesucht

Bamberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde von einem am Schönleinsplatz geparkten weißen VW Golf die Dachantenne abgerissen. Hierbei entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Zeugen zum Tathergang werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 zu melden.

Sonstiges

Renitenter Ladendieb

Bamberg. Eine Streife wurde am Freitagmittag zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Langen Straße beordert. Ein 58-jähriger Mann hatte diverse Lebensmittel und eine Flasche Wodka entwendet. Nachdem der Mann ins Büro des Marktes gebeten wurde, bedrohte und beleidigte er die anwesenden Mitarbeiter und trat dem Ladendetektiv gegen das Schienbein. Nach Eintreffen der Streifenbesatzung spuckte er in Richtung eines Polizeibeamten, welcher sich jedoch noch rechtzeitig wegdrehen konnte, sodass er nur am Hinterkopf getroffen wurde. Da der 58-Jährige stark alkoholisiert war, wurde er anschließend in einem Haftraum untergebracht.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 01.10.2022

Verkehrsunfälle

WALSDORF. Am Freitagnachmittag stellte ein 49-Jähriger sein Gespann, bestehend aus Pkw und Anhänger, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Bamberger Straße ab. Eine 44-jährige, weibliche Person half dem 49-Jährigen beim Beladen des Anhängers, als ein 59-jähriger Pkw-Fahrer nahezu ungebremst von hinten in den Anhänger fuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Pkw sowie am Anhänger Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 60.000 Euro. Der 49-Jährige und die 44-Jährige wurden leicht verletzt und im Anschluss durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in die Steigerwaldklinik Burgebrach verbracht. Die Bamberger Straße war, zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, für ca. drei Stunden komplett gesperrt.

OBERHAID. Am Freitagabend befuhr ein 39-Jähriger, mit einem Elektrokleinstfahrzeug („E-Scooter“), die Hopfenstraße in Oberhaid. Verbotenerweise nahm er eine 32-Jährige auf seinem Fahrzeug mit und verlor im Bereich der Kreuzung zur „Steingrube“ die Kontrolle. Beide Personen stürzten zu Boden, wobei sich die 32-Jährige eine leichte Verletzung am Kopf zuzog. Der „E-Scooter“ stieß gegen eine Gartenmauer, welche durch den Aufprall beschädigt wurde. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250,- Euro. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme, stellte sich heraus, dass beide Personen erheblich alkoholisiert waren.

Der Fahrer hatte einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille, seine Mitfahrerin von über 2,5 Promille. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug führte, musste bei ihm eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes durchgeführt werden. Während des polizeilichen Transports zu einem Krankenhaus, spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht, weswegen er sich nun nicht nur wegen Vergehen der Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen Beleidigung und Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten muss.

STEGAURACH. Am Freitag, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit einem Pedelec die Ringstraße in Hartlanden. Auf der abschüssigen Fahrbahn kam der Pedelec-Fahrer zum Sturz und zog sich hierbei Verletzungen am Kopf zu. Er wurde noch vor Eintreffen der Polizei durch den ebenfalls verständigten Rettungsdienst in das Klinikum Bamberg verbracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Die polizeiliche Nachschau im Klinikum ergab weitere Aufschlüsse zur Unfallursache. Der 39-Jährige war deutlich alkoholisiert, weswegen er eine Blutentnahme zur Feststellung des Alkoholwertes über sich ergehen lassen musste. Gegen ihn wird nun wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

RATTELSDORF. Am Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, stellte eine 24-jährige Fahrzeugführerin, auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Mürsbach und Gleusdorf, eine reglos auf der Fahrbahn liegende, männliche Person fest und verständigte hierauf den Notruf. Wie sich im Rahmen der Aufnahme herausstellte, war der 39-jährige Fahrradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn gestürzt und zog sich hierbei leichte Verletzungen an den Händen zu. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50,- Euro. Da der 39-Jährige zudem einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille hatte, musste er eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes über sich ergehen lassen. Gegen wird nun wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay