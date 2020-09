Neue Schienen erreichen Hallstadt

Mit der Betriebsamkeit, die vor vier Jahren auf der Großbaustelle in Breitengüßbach herrschte, ist es nicht zu vergleichen. Doch schaut man dieser Tage auf Hallstadt , so sind die Arbeiten für den Bahnausbau doch deutlich intensiver als in den letzten Monaten. Möglich ist das auch nur, weil seit Dienstagabend, 22 Uhr, der gesamte Schienenverkehr auf der Strecke zwischen Bamberg und Lichtenfels bis zum kommenden Dienstag, 8. November, 22 Uhr, stillgelegt ist.