Neubau einer Moschee: Bambergs OB Starke wird überraschend ausgebremst

Ausgerechnet der grüne Kooperationspartner im Stadtrat hat Bambergs OB Andreas Starke (SPD) eine Niederlage zum Start in die neue Amtszeit beigebracht.

So weigerten sich die grünen Stadträte, die Pläne für den Neubau einer Moschee in der Geisfelder Straße kurzfristig in die Sitzung des Konversionssenats aufzunehmen.

Starke, der Versprechungen für die Verlagerung der im Norden der Stadt befindlichen Moschee des arabischen Kulturvereins gegeben hatte, sah sich ohne Not ausgebremst.

Nun fürchtet er, dass der Neubau von Gebetsräumen auf dem Gelände der Muna noch in diesem Sommer nicht mehr gelingt. Trotz der Kritik des OB ließen sich die Grünen nicht dazu bewegen, ja zum Zeitplan zu sagen. Sie bestehen darauf, dass erst die Bürgerinformation am 20. Juli abgewartet wird. Das Projekt als solches findet jedoch ihre Zustimmung.

