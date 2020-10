Einen Allgäu-Reiseführer für sich, einen Band der "Drei Fragezeichen" für seinen zehnjährigen Sohn: Georg Ditterich nutzt seit über zehn Jahren regelmäßig die Stadtbücherei-Zweigstelle "Maria Hilf" in der Wunderburg. Dass sie Sparmaßnahmen zum Opfer fallen könnte, findet er unverständlich: "Gerade die Jungen und Alten können nicht einfach zur Zentrale in die Stadt gehen. Wie will man für Bildung sorgen, wenn man solche Einrichtungen schließt?", fragt er in Richtung Stadtverwaltung