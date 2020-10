Deutschlandweit sorgt die Tankstellen-Kette Jet derzeit für Aufsehen. Am Montag (28. September 2020) gab es an der Jet-Tankstelle in Memmelsdorf zwischen 13 und 14 Uhr für jeden Teilnehmer 20 Liter Kraftstoff umsonst.

Wie Alexander Krapp, Sprecher der Polizeiinspektion Bamberg-Land gegenüber der Agentur News5 berichtete, sei es zu einem sehr großen Verkehrsaufkommen gekommen. "Viele Fahrzeuge wollten zu der Tankstelle hin, es bildeten sich große Rückstaus", so Krapp. Um den Bereich Memmelsdorf sei es zu größeren Verkehrsbehinderungen gekommen. Nach etwa eineinhalb Stunden habe sich die Lage wieder beruhigt.

Zeitweise fand eine Blockabfertigung statt

Die Polizei ist laut Krapp mit mehreren Streifen vor Ort gewesen, mehrere Seitenstreifen waren zeitweise gesperrt, sodass der Verkehr geregelt werden konnte. "Zeitweise fand auch eine Blockabfertigung statt, sodass Zufahrt und Abfahrt von der Tankstelle gewährleistet werden konnten."

Die Aktion von Jet findet wegen des 50-jährigen Jubiläums der Kette statt und läuft noch bis zum 9. Oktober, jeweils von Montag bis Freitag. An jedem Tag nehmen deutschlandweit fünf Tankstellen an der Aktion teil. Die Teilnahme wird am Tag zuvor auf der Website der teilnehmenden Filialen angekündigt. Auf der Website sind auch die Teilnahmebedingungen einsehbar.