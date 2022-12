Am frühen Sonntagnachmittag (4. Dezember 2022) ist kurz nach 13 Uhr in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) ein Brand in einem Reihenhaus in der Hauptstraße ausgebrochen. Wie die Polizei Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de bestätigte, zog sich eine Frau beim Sprung aus dem ersten Stock des Hauses schwere Verletzungen zu. Sie sei mit Verdacht auf mehrere Knochenbrüche ins Krankenhaus gebracht worden. Detaillierte Angaben zur Frau und den näheren Umständen ihrer Verletzung konnte die Polizei nicht machen.

Laut ersten Informationen der Agentur News5 habe sich das Feuer im ersten Obergeschoss des Hauses entflammt. Eine Frau habe nach Hilfe gerufen und sich schließlich mit einem Sprung aus dem Fenster in Sicherheit bringen. Über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt. News5 zufolge habe der Kreisbrandmeister den Brand zufällig entdeckt, als er mit seiner Frau an dem Haus vorbeifuhr. Das Feuer weitete sich schließlich zum Dachstuhlbrand aus.

Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange (Stand: 15.30 Uhr). Vor Ort kam es zu einer starken Rauchentwicklung.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.