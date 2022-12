Ausgeweiteter Zimmerbrand: Frau springt aus Fenster und verletzt sich schwer Am Sonntag (04.12.2022) kam es in Memmelsdorf (Lkr. Bamberg) zu einem Brand in einem Reihenhaus. Der Kreisbrandmeister entdecke den Brand zufällig, als dieser mit seiner Frau an dem Haus vorbeifuhr. Das Feuer entflammte nach ersten Informationen im ersten Obergeschoss des Hauses. Eine Frau rief nach Hilfe und konnte sich schließlich nur noch durch einen Sprung aus dem Fenster retten. Dabei wurde sie schwer verletzt. Über weitere Verletzte ist derzeit nichts bekannt.Die Einsatzkräfte wurden zunächst zu einem Zimmerbrand alarmiert. Das Feuer weitete sich schließlich auf einen Dachstuhlbrand aus. Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange. Vor Ort kam es zu einer straken Rauchentwicklung. Foto: NEWS5 / Merzbach Weitere Informationen... https://www.news5.de/news/news/read/25693 NEWS5 / Merzbach (NEWS5)

