Foodtruck "Mellys Ice Rolls" in Bamberg und Umgebung

Seit Juli 2021 tourt Melanie Dorn mit ihrem Foodtruck in Bamberg und Umgebung. Sie verkauft Eis in Rollen-Form - ein Food-Trend. Mit ihrer Geschäftsidee ist Dorn augenfällig erfolgreich. Sie biete ein Produkt an, das es "so nicht in der Gegend gibt", erklärt sie. Alles habe damit angefangen, dass sie Eis in Bamberg verkaufen wollte, das es "nicht an jeder Ecke" gibt.

"Mellys Ice Rolls" in Bamberg und Umgebung - das ist die Idee dahinter

"Ich habe einen Workshop für Ice Rolls besucht und war danach Feuer und Flamme. Ich wusste, das ist mein Produkt, was ich verkaufen werde", berichtet Melanie Dorn, Inhaberin des Eistrucks, gegenüber inFranken.de. Durch Zufall sei sie dann durch den Veranstalter des Workshops an einen Foodtruck gekommen - und ihr Traum der Selbstständigkeit hat sich verwirklicht.

Mit ihrem Foodtruck sei sie das ganze Jahr über in der Region unterwegs, man könne ihn aber auch für besondere Veranstaltungen buchen, erklärt Dorn. Nähere Informationen gibt es auf der Webseite "Melly's Ice Rolls & more". "Im Sommer biete ich meine Ice Rolls an und in den kälteren Jahreszeiten Gebäck, wie zum Beispiel Cookies, Poffertjes oder Cakepops. In der Weihnachtszeit gibt es selbstverständlich auch Plätzchen." Die beliebteste Sorte der Ice Rolls sei "Crazy Nut", die Rollen werden aber auch mit fruchtiger oder Keks-Geschmacksrichtung angeboten, sagt Dorn.

Anfang 2022 hat Melanie Dorn sogar einen Ice-Roll-Laden in der Bamberger Innenstadt geführt, den die gelernte Konditorin allerdings nach kurzer Zeit wieder geschlossen hat: "Ich wollte schon immer einen eigenen Laden und als sich die Möglichkeit ergeben hat, habe ich sie genutzt. Aber ich habe unterschätzt, wie schwierig es ist, den Truck und den Laden alleine zu führen. Also habe ich das Geschäft wieder geschlossen, damit ich mich auf den Foodtruck konzentrieren kann." Offenkundig die richtige Entscheidung - denn der Truck laufe "mit großem Erfolg", berichtet die Betreiberin von "Mellys Ice Rolls".