Markt Burgebrach übernimmt Traditionsgasthof "Goldener Hirsch" - Schließung nach 111 Jahren drohte

1911 erwarb der Urgroßvater von Birgit Butterhof den Hotel-Gasthof "Goldener Hirsch" in Burgebrach nahe Bamberg von seinem Nachbarn. Heute leitet sie ihn gemeinsam mit ihrer Mutter. Doch zum Ende des Jahres verkündeten die beiden die Aufgabe ihres Betriebs. "Ein schwerer Schlag", wie der erste Bürgermeister Johannes Maciejonczyk (CSU) auf Facebook schreibt. Und daher reagierte der Markt.

Gastronomen von Burgebracher Traditionsgasthof ziehen sich zurück - Markt will Zukunft gestalten

Nach dem Tod ihres Vaters betrieben Birgit Butterhof und ihre Mutter Hotel und Gasthof nur noch zu zweit, wie sie im Gespräch mit inFranken.de berichtet. "Ich habe keine Nachkommen, meine Mutter will in Rente gehen und die Gastronomie wird immer schwieriger. Wir können und wollen nicht mehr", so die Begründung für die Schließung. Auch sie wünsche sich mehr Zeit für ihr Privatleben. Im Mai habe sie eine Anzeige zum Verkauf über einen Bamberger Immobilienmakler aufgegeben.

Auch so sprächen sich solche Nachrichten schnell im Ort herum. "Die Leute möchten weiterhin Gastronomie im Dorf haben, es wird ja immer weniger". Am Donnerstag (8. Dezember 2022) dann die Verkündung Maciejonczyks: "Der Vertrag ist unterschrieben, die Tinte trocken und damit ist es nun auch offiziell: Der Markt Burgebrach übernimmt den Gasthof 'Goldener Hirsch' in Burgebrach." Durch den Erwerb könne der Markt jetzt die "zukünftige Entwicklung" des Hotel-Gasthofs "maßgeblich mitbestimmen".

"Unser gemeinsames Ziel ist es, ein wichtiges Stück fränkischer Wirtshauskultur zu erhalten und den 'Goldenen Hirschen' nach möglichst kurzer Zeit wieder mit neuem gastronomischen Leben zu erfüllen", führt er fort.

Burgebracher glücklich - Gespräche für Übernahme des "Goldenen Hirschen" laufen

Diese Nachricht stößt auf große Zustimmung, wie die Reaktionen zeigen. So kommentiert der Förster Andreas Friedel: "Find’ ich gut. Burgebrach hat eine sehr gute Infrastruktur. Ausgerechnet aber die gastronomischen Betriebe sind in den letzten Jahren immer weniger geworden. Mit dem 'Schwan' und dem 'Hirsch' bleiben wenigstens zwei Landgasthäuser in unserem schönen Hauptort bestehen. Ich freu' mich drauf, das erste Mal im neuen Hirsch zu essen. Danke an alle Gemeinderäte, die diesen Plan unterstützt haben."

"Tolle Sache!" und "die Gemeinde (wird es) schon schaffen, dass aus dem Hirsch was gastronomisches Gutes entsteht". Die Suche nach neuen Pächtern läuft nun. Erste Gespräche hierfür seien laut Johannes Maciejonczyk bereits im Gange.

