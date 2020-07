Litzendorf aktualisiert vor 54 Minuten

Feuerwehreinsatz

Kreis Bamberg: Traktor brennt auf Feldweg aus

Auf eine Feldweg in der Gemeinde Litzendorf geriet am Mittwochnachmittag ein Traktor in Brand. Der Bauer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr schwieriger als gedacht.