Landkreis Bamberg: Wann das ermäßigte Deutschlandticket kommt - Infos und Empfehlung

Wie das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung berichtet, bietet der VGN ab 1. September 2023 für Auszubildende, Freiwilligendienstleistende und Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter das ermäßigte Deutschlandticket für nur 29 Euro im Monat an, bestellbar ist das Ticket bereits seit dem 1. August 2023. Für Studierende mit Sitz ihres Studienortes in Bayern beginnt der Vorverkauf im September, das ermäßigte Deutschlandticket kann dann ab dem 1. Oktober 2023 (Wintersemester 2023/24) genutzt werden.

Als Nachweis dient der bayernweit einheitliche Vordruck "Bestätigung der Anspruchsberechtigung für das bayerische Ermäßigungsticket für Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende". Das Ticket ist bundesweit im Nahverkehr gültig.

Den regionalen Kauf empfehlen Landrat Johann Kalb und die Mitglieder des Kreisausschusses auch für das ermäßigte Deutschlandticket. In diesem Jahr bleiben die Einnahmen aus dem Verkauf des Tickets jeweils dort, wo sie erzielt werden. Damit der VGN und die regionalen Verkehrsunternehmen einen Teil ihrer notwendigen Liquidität absichern können, ist es wichtig, dass das Deutschlandticket auch regional beim VGN gekauft wird.

Wer dieser Empfehlung folgen möchte, kann das ermäßigte Deutschlandticket hier buchen: https://www.vgn.de/tickets/ermaessigungsticket

Vorschaubild: © Volker Emersleben/ MediaPortal der Deutschen Bahn