Wie das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung berichtet, nimmt die Bamberger Streuobstbörse wieder Anbieter auf. Es ist das zentrale Nachschlagewerk für alle, die leckeres und unbehandeltes Obst im Landkreis suchen. "Wenn Sie selbst eine Streuobstwiese pflegen, deren Obst Sie vermarkten möchten, oder wenn Sie jemanden kennen, dann nutzen Sie die Gelegenheit, sich kostenlos bis zum 4. September 2023 in die Streuobstbörse 2023/24 eintragen zu lassen. Voraussetzung ist, dass Sie Ihr regionales Streuobst ungespritzt und auf einer traditionell bewirtschafteten Streuobstwiese gewinnen", wie in der Meldung erklärt wird.

"Bauen Sie an unserem regionalen Streuobst-Netzwerk mit, damit Ihre leckeren Früchte dankbare Abnehmer finden und Sie faire Preise für Ihre schmackhaften Produkte erzielen. So bewahren wir unsere Streuobstwiesen und damit einen besonders wertvollen Teil unserer Kulturlandschaft", wird die Streuobstbörse beworben.

Weiter heißt es: "Mehr Öko geht nicht! Obst von unseren Wiesen hat eine unschlagbare Öko-Bilanz und schmeckt unvergleichlich vielfältig. Das verdanken wir den alten Sorten mit klangvollen Namen, wie Lütticher Ananaskalvill, Gräfin von Paris, Dülmener Rosenapfel und Bamberger Kugelbirne. Für Ihren Erhalt gibt es keinen besseren Weg, als die Pflanzung und Bewirtschaftung auf unseren Flächen. Jede Streuobstwiese ist anderes und bietet ein Mosaik verschiedener Lebensräume. Bis zu 5.000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten leben in ihr. So geht Biodiversität. Also ran ans Obst!"

Anmeldung bis 4. September 2023:

Formular herunterladen, ausfüllen und bis 4. September 2023 an die darauf angegebene Adresse oder per Mail an markus.forsteneichner@lra-ba.bayern.de senden.

Bei Rückfragen steht Herr Forsteneichner telefonisch zur Verfügung: 0951/85-527.

Weitere Informationen finden sich auf der Website des Landkreises Bamberg.