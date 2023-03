Bei einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos auf der Staatsstraße 2281 zwischen Bamberg und Pödeldorf sind am Sonntagnachmittag (5. März 2023) drei Menschen verletzt worden. Unter den Unfallbeteiligten befand sich auch ein Kleinkind.

Wie die Polizei gegenüber inFranken.de bestätigt, kam es gegen 15.30 Uhr zu dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, als ein Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache auf relativ gerader Strecke nach rechts ins Bankett geraten war. Der Fahrer musste in der Folge scharf gegenlenken, geriet ins Schleudern und kollidierte auf der Gegenfahrbahn mit einem anderen Auto.

Zusammenstoß zwischen Bamberg und Pödeldorf: Motorblock aus Fahrzeug herausgerissen

Der Aufprall war offenbar so heftig, dass der Motorblock des Unfallverursachers herausgerissen wurde. Trotz des relativ dramatischen Unfallbildes wurden alle Beteiligten laut Polizei nur leicht verletzt. Das gilt für den 52 Jahre alten Unfallverursacher ebenso wie für zwei der drei Insassen in dem anderen Fahrzeug. In diesem war wohl eine Familie unterwegs: eine 35 Jahre alte Mutter, mit ihrer eineinhalb Jahre alte Tochter sowie der Oma auf der Rückbank.

Der Rettungsdienst war mit vor Ort und kümmerte sich um die Verletzten. Die Staatsstraße war vorübergehend voll gesperrt. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von rund 26.000 Euro.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.