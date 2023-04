Landkreis Bamberg: Schüler aus Hirschaid organisieren Kuchenverkauf und spenden Erlös - für Erdbebenopfer in Türkei und Syrien

Die Bilder aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien haben uns alle nachhaltig geprägt – so auch die Schülerinnen und Schüler der Realschule Hirschaid. Um den Opfern aktiv zu helfen, organisierten die Jungs und Mädchen der 7., 9. und 10. Klassen kurzerhand eine Kuchenverkauf.

Wie das Landratsamt Bamberg berichtet, haben sie den Erlös in Höhe von 2.500 Euro jetzt an Landrat Johann Kalb für das Spendenkonto des Landkreises Bamberg übergeben. Hier sind bislang rund 40.000 Euro für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien eingegangen. Landrat Johann Kalb ist bewegt von der „großen Welle der Hilfsbereitschaft und der Solidarität der Menschen im Bamberger Land.“

Er dankt allen Spenderinnen und Spendern und – ganz besonders den Schülerinnen und Schülern der Realschule–sehr herzlich: „Ihr habt Zeit und Herzblut auf eure Verkaufsaktion verwendet – dafür danke ich euch von Herzen. Mit eurer Spende setzt ihr ein humanes Zeichen für das ehrenamtliche Engagement.“

Die gesammelte Summe wird an regional tätige Sozialverbände weitergeleitet. Diese garantieren, dass das Geld vor Ort für die Betroffenen eingesetzt wird: das Bayerische Rote Kreuz, die Caritas, die Malteser, die Arbeiterwohlfahrt, die Johanniter und das Technische Hilfswerk.