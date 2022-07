In Litzendorf im Raum Bamberg kam es am Dienstag (5. Juli) erneut zu einem Flächenbrand - ein Gerstenfeld stand in Flammen. Bereits am 1. Juli brannte ein Getreidefeld. Der Wind verschärfte die Situation, doch die Feuerwehr konnte den Brand mit 70 Einsatzkräften löschen.

Kreisbrandmeister Udo Winkler berichtete in einem Interview mit News5: "Die (Flächenbrände) halten die Feuerwehr in Atem. Wir sind hier zum fünften Mal in eineinhalb Wochen zu einem Flächenbrand alarmiert worden."

"Rasend schnell ausgebreitet": 70 Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen

Die Kräfte der Feuerwehr hatten an der Einsatzstelle am Dienstag ein brennendes Gerstenfeld "mit einer schnellen Ausbreitung durch den beginnenden Wind" vorgefunden. Das Feuer habe sich "rasend schnell" ausgebreitet, weil man am Anfang "immer nicht genug Löschwasser" habe. Sechs Hektar "also 60.000 Quadratmeter" seien zu zwei Dritteln abgebrannt.

Der Kreisbrandmeister wollte keine Vermutung aussprechen, wie es zu dem Brand gekommen sein könnte. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Dennoch appellierte die Feuerwehr an die Bevölkerung, vom Wegwerfen von glühenden Gegenständen oder Flaschen abzusehen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.