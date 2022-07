Trunstadt: Flammen schlagen plötzlich aus Auto - Fahrer kann sich retten

Feuerwehr wird von riesiger Rauchwolke "empfangen"

Zu einem Auto-Brand kam es am Montag (04. Juli 2022) am Ortseingang von Trunstadt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Trunstadt berichtet, bemerkte der Fahrer des Autos, wie "sein Armaturenbrett das Qualmen anfing", wie die Feuerwehr bei Facebook berichtet. Durch die schnelle Handlung eines Landwirts konnte laut Feuerwehr ein Großbrand verhindert werden.

"Dichte Rauchwolke am Ortseingang": Feuerwehr und Landwirt löschen wütendes Feuer in Trunstadt

"Während er sein Auto am Grünstreifen in Trunstadt abstellte, fing das Auto schon zu brennen an. Er verließ sein Auto und alarmierte sofort die Feuerwehr", berichtet die Feuerwehr Trunstadt bei Facebook. "Bereits auf Anfahrt war die dichte Rauchwolke am Ortseingang zur erkennen".

Geistesgegenwärtig handelte demnach ein Landwirt, dem der Hof auf der anderen Seite der Straße gehörte. "Mittels Radlader und mit Wasser befüllter Schaufel unterstütze er uns bei den Löscharbeiten", schreibt die Feuerwehr. Die direkt angrenzende Wiese und ein Gebüsch hatten demnach ebenfalls bereits Feuer gefangen.

"Er hat wohl schlimmeres damit verhindert, davon kann man auf jeden Fall ausgehen", berichtet Stefan Schmitt, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Trunstadt. Wie das Feuer zustande kommen sei, ist laut Schmitt bisher noch unklar.