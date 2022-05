In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.05.2022) kam es zu einem Verkehrsunfall in einem Waldstück im Landkreis Bamberg, als ein 27-jähriger Fahrer auf seinem Weg von Ilmenau in Richtung Mittelsteinach (Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Winsheim) aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße abkam und ins Bankett fuhr. Foto: NEWS5 / Merzbach (NEWS5)

+1 Bild