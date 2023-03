Am Montag (13. März 2023) hat es eine Oberfränkin aus dem Kreis Bamberg auf den Stuhl geschafft. Aktuell (Stand 20.55 Uhr) rätselt sie um die Millionen. Iris Hochberger habe Schauspiel und Method Acting gelernt und stamme aus Oberhaid bei Bamberg. Ursprünglich sei sie gelernte Bankkauffrau.

Günther Jauch verriet in einer Anekdote über Bamberg, dass er in Bamberg das erste Mal betrunken gewesen sei. In der Brauerei Schlenkerla sei er zu seinem ersten Rausch gekommen.