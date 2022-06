Seit Samstagnachmittag (04. Juni) ist eine 16-Jährige vermisst worden. Die Polizei hatte vermutet, dass sie sich entweder in Bamberg oder Würzburg aufhalte. Das traf letztendlich auch zu, denn sie wurde am Abend des Pfingstmontag (6. Juni) in Bamberg wohlbehalten aufgegriffen werden.

Hinter ihrem Verschwinden steckt den Ermittlungen zufolge keine Straftat.

Vorschaubild: © Foto: Polizei Selb